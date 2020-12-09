Справа Майдану: суд відмовив захисту Януковича в допиті Порошенка, Авакова та Яценюка

“У даному клопотанні відмовити”, — сказав суддя.

Так, захист Януковича хотів допитати п’ятого Президента України Петра Порошенка, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія, колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, екснардепа Сергія Пашинського, колишнього главу Луганської та Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, колишнього прем’єра Миколу Азарова, колишнього першого віце-прем’єр-міністра Андрія Клюєва, колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та колишнього командувача Внутрішніми військами МВС України Станіслава Шуляка.

Як повідомлялося, експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу, по відеоконференції.

Нагадаємо, Сердюк заявив, що Печерський районний суд Києва у середу, 9 грудня, планує розглянути повторно клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Янукович хоче взяти участь у засіданні суду.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.