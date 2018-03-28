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Дело матери депутата Рыбалки: суд разрешил обыски незаконных застройщиков Днепра

Дело матери депутата Рыбалки: суд разрешил обыски незаконных застройщиков Днепра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Бабушкинский районный суд Днепра предоставил областной прокуратуре разрешение на временный доступ к документам днепропетровских предприятий, фигурирующих в уголовном производстве по фактам незаконной застройки земель у реки Днепр. Об этом свидетельствуют данные реестра судебных решений, передает УНН.

В частности, суд предоставил временный доступ к документам компании ООО "Атлант-2009", касающиеся взаимоотношений по вопросу строительства, отвода земельных участков, покупке недвижимости на ул. Набережная Победы, 55 в г.Днепр с ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), ООО ОСОБА_2 (ЕГРПОУ 35933759,), ООО Промтехстальпроект (ЕГРПОУ 33906702), ООО Петра Плюс (ЕГРПОУ 34883676), ООО Арколон (ЕГРПОУ 34915317).

В тексте судебного решения отмечается, что при содействии должностных лиц ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), ООО "Парк дружбы" (ЕГРПОУ 35933759) и ООО "Атлант-2009" (ЕГРПОУ 36640426) была осуществлена ​​незаконная застройка земельных участков в водоохранной зоне реки Днепр в пределах прибрежно-защитной полосы.

Строительные работы проводились в течение 2014-2017 годов.

"Строительству, злоупотребляя своим служебным положением, способствовали работники департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Днепропетровской области и управления государственного архитектурно-строительного контроля Днепровской городского совета", - говорится в документе.

На время ведения незаконной застройки земли у реки Днепр, директором предприятия ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), фигурирующий в указанном выше уголовном производстве, была мать народного депутата Сергея Рыбалки Евгения Рыбалка.

Напомним, что семейные компании депутата С.Рыбалки подозреваются в торговле с ОРДЛО. По утверждению следствия, должностные лица ООО "Снэк Экспорт" (принадлежит отцу нардепа - Виктору Рыбалке) даже платили в пользу самопровозглашенной "ЛНР" "таможенные платежи". Два топ-менеджера указанной компании сегодня содержатся под стражей.

Украинские Национальные Новости

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