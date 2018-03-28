Справа матері депутата Рибалки: суд дозволив обшуки незаконних забудовників Дніпра

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Бабушкінський районний суд Дніпра надав обласній прокуратурі дозвіл на тимчасовий доступ до документів дніпропетровських підприємств, що фігурують у кримінальному провадження за фактами незаконної забудови земель біля річки Дніпро. Про це свідчать дані реєстру судових рішень, передає УНН.

Зокрема, суд надав тимчасовий доступ до документів компанії ТОВ “Атлант-2009”, що стосуються взаємовідносин з питання будівництва, відведення земельних ділянок, купівлі нерухомості на вул. Набережна Перемоги, 55 у м.Дніпро з ТОВ “Міський Сад” (ЄДРПОУ 34408371), ТОВ ОСОБА_2 (ЄДРПОУ 35933759,), ТОВ Промтехстальпроект (ЄДРПОУ 33906702), ТОВ Петра Плюс (ЄДРПОУ 34883676), ПП Арколон (ЄДРПОУ 34915317).

У тексті судової ухвали зазначається, що за сприяння службових осіб ТОВ “Міський Сад” (ЄДРПОУ 34408371), ТОВ “Парк дружби” (ЄДРПОУ 35933759) та ТОВ “Атлант-2009” (ЄДРПОУ 36640426) була здійснена незаконна забудова земельних ділянок в водоохоронній зоні ріки Дніпро в межах прибережно-захисної смуги.

Будівельні роботи проводилися протягом 2014-2017 років.

“Будівництву, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли працівники департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області та управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради”, — йдеться у документі.

На час ведення незаконної забудови землі біля річки Дніпро, директором підприємства ТОВ "Міський сад" (ЄДРПОУ 34408371), що фігурує в зазначеному вище кримінальному провадженні, була мати народного депутата Сергія Рибалки Євгенія Рибалка.

Нагадаємо, що сімейні компанії депутат С.Рибалки підозрюються в торгівлю з ОРДЛО. За твердженням слідства, службові особи ТОВ “Снек Експорт” (належить батькові нардепа — Віктору Рибалці), навіть, сплачували на користь самопроголошеної “ЛНР” “митні платежі”. Два топ-менеджери вказаної компанії сьогодні тримаються під вартою.

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