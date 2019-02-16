Дело Манафорта: прокуроры просят суд назначить наказание как можно скорее

"Из-за того, что суд Вашингтона определил, что Манафорт умышленно лгал правительству и само нарушение соглашения признано обвиняемым и установлено судом Вашингтона, правительство указывает, что дальнейших проблем, которые задерживали вынесения приговора в этом судебном процессе", - написали прокуроры, обратившись к судье относительно назначения заседания для определения наказания "настолько быстро, насколько это целесообразно".

13 февраля, суд Вашингтона установил, что Манафорт намеренно лгал следователям и федеральному большому жюри в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера. Решение судьи стало еще одним ударом для Манафорта, когда состоятельного политического консультанта, который возглавлял кампанию Дональда Трампа 2016 и которому теперь грозит многолетний срок заключения по двум уголовным делам, которые открыл спецпрокурор Мюллер.

В деле о Манафорта, что рассматривалась в суде штата Вирджиния, ему был вынесен приговор 8 февраля, однако, назначение наказания было отложено из-за спора в суде Вашингтона о том, нарушил ли он соглашение о сотрудничестве с спецпрокурорм Мюллером.

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Наблюдатели высказывают различные соображения относительно тех факторов, которыми руководствовался Манафорт нарушая договоренности со следствием.

"Большинство прокуроров видели случаи, когда обвиняемые перед вынесением приговора действительно раскаиваются в своих действиях и планируют начать новую жизнь после выхода из тюрьмы", - сказал бывший федеральный прокурор Джеффри Креймер в комментарии Business Insider.

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"Мы также видели лиц, что являются антисоциальными и просто не заботятся о физическом или финансовом ущерб для других от их действий, - добавил он. - Однако, Манафорт, "относится к третьей категории. Он просто мошенник, взяточник, который, как представляется, находится в постоянном движении, чтобы не делать как правильно и не говорить правду. Он всегда ищет выход до того, как за ним закроется дверь тюремной камеры".

Манафорт во время суда в среду выглядел дезориентированным, говорит аналитик CNN Джеффри Тубин. Его "невозможно было узнать", - заявил Тубин.

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"Он имеет вид человека, который умирает. Он ходит с палочкой. Он имел дезориентирован вид. Он настолько быстро пал в тюрьме и когда понимаешь, что он потерял свое соглашение о сотрудничестве и шанс на уменьшение приговора, который может быть вынесен в отдельном деле в Вирджинии, 70-летний человек выглядит, что может умереть в тюрьме и над этим стоит задуматься", - говорит Тубин.

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Как сообщал УНН, приговор бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту будет предварительно вынесено 5 марта.