ЗМІ: у суді заявили про брехню Манафорта слідству

Суддя дійшла висновку, що Манафорт цілеспрямовано робив помилкові заяви в трьох випадках з п’яти, які розглядаються в рамках процесу. Зокрема, Манафорт, згідно з висновками Джексон, брехав співробітникам ФБР, офісу спецпрокурора Роберта Мюллера і членам великого журі про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником. При цьому суд не визнав переконливими докази того, щоб колишній керівник передвиборного штабу Трампа робив помилкові заяви щодо своїх контактів з адміністрацією США.

Раніше суд у Вашингтоні призначив винесення вироку колишньому керівнику передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту на 13 березня 2019 року. Спецпрокурор Роберт Мюллер звинувачує Манафорта в порушенні угоди зі слідством. Прокурор впевнений, що дії Манафорта можуть розглядатися як обтяжуючі обставини і привести до висунення проти нього нових звинувачень, зокрема в створенні перешкод правосуддю.

Порушення угоди з апаратом спецпрокурора, на яке раніше погодився Манафорт, може також призвести до того, що буде відновлено судове провадження у другій справі — в суді Александрії (штат Вірджинія), де журі присяжних змогло визнати підсудного винним тільки по восьми з 18 пунктів звинувачення. Раніше передбачалося, що в світлі угоди зі слідством обвинувачення не буде повторно викликати присяжних для прийняття рішення за рештою 10 пунктами, проте тепер це може статися.

Як повідомляв УНН, Манафорт продовжував свої справи в Україні в 2018 році.