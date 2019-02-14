СМИ: в суде заявили о лжи Манафорта следствию

Судья пришла к выводу, что Манафорт целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматриваются в рамках процесса. В частности, Манафорт, согласно выводам Джексон, врал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора Роберта Мюллера и членам большого жюри о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником. При этом суд не счел убедительными доказательства того, чтобы бывший руководитель предвыборного штаба Трампа делал ложные заявления относительно своих контактов с администрацией США.

Ранее суд в Вашингтоне назначил вынесение приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту на 13 марта 2019 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет Манафорта в нарушении сделки со следствием. Прокурор уверен, что действия Манафорта могут рассматриваться как отягчающие обстоятельства и привести к выдвижению против него новых обвинений, в частности в создании помех правосудию.

Нарушение соглашения с аппаратом спецпрокурора, на которое ранее согласился Манафорт, может также привести к тому, что будет возобновлено судебное производство по второму делу — в суде Александрии (штат Вирджиния), где жюри присяжных смогло признать подсудимого виновным только по восьми из 18 пунктов обвинения. Прежде предполагалось, что в свете сделки со следствием обвинение не будет повторно вызывать присяжных для принятия решения по оставшимся 10 пунктам, однако теперь это может произойти.

Как сообщал УНН, Манафорт продолжал свои дела в Украине в 2018 году.