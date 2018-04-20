Дело директора украинской библиотеки Шариной: суд Москвы объявил перерыв до 24 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Московский городской суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной 24 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее адвокат Иван Павлов, передает УНН.
"По делу Библиотеки украинской литературы Мосгорсуд, выслушав выступления защитников Шариной, объявил перерыв до 15:00 24 апреля. На следующем заседании ожидается выступление гособвинителя и самой Натальи Шариной", - отметил он.
Как сообщал УНН, Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляции на приговор Шариной на 20 апреля.
В июне 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину по делу об экстремизме и растрате средств.
В МИД назвали осуждение Шариной антиукраинской паранойей российского режима.