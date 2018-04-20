Дело директора украинской библиотеки Шариной: суд Москвы объявил перерыв до 24 апреля

"По делу Библиотеки украинской литературы Мосгорсуд, выслушав выступления защитников Шариной, объявил перерыв до 15:00 24 апреля. На следующем заседании ожидается выступление гособвинителя и самой Натальи Шариной", - отметил он.

Как сообщал УНН, Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляции на приговор Шариной на 20 апреля.

В июне 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину по делу об экстремизме и растрате средств.

В МИД назвали осуждение Шариной антиукраинской паранойей российского режима.