Справа директорки української бібліотеки Шаріної: суд Москви оголосив перерву до 24 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Московський міський суд продовжить розгляд апеляційної скарги на вирок колишній директорці Бібліотеки української літератури у Москві Наталії Шаріній 24 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook її адвокат Іван Павлов, передає УНН.
“У справі Бібліотеки української літератури Мосміськсуд, вислухавши виступи захисників Шаріної, оголосив перерву до 15:00 24 квітня. На наступному засіданні очікується виступ держобвинувача і самої Наталії Шаріної”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Мосміськсуд призначив розгляд апеляції на вирок Шаріній на 20 квітня.
У червні 2017 року Міщанський суд Москви засудив до чотирьох років умовного ув’язнення колишнього директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну у справі про екстремізм і розтрату коштів.
У МЗС назвали засудження Шаріної антиукраїнською параноєю російського режиму.