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Дело Бабченко: адвокат Германа назвал вероятного второго задержанного

Дело Бабченко: адвокат Германа назвал вероятного второго задержанного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что "слышал" имя второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он сказал журналистам после заседания Апелляционного суда относительно меры пресечения его подзащитному, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Солодко, задержанного зовут Тарас Стельмашенко.

В Службе безопасности пока это заявление не комментировали.

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Ранее заместитель руководителя Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил 15 июня, что ведомство установило еще двух подозреваемых в причастности к организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Имя одного он назвал. По словам Тиводара, это - Вячеслав Пивоварник.

Кроме того, в СБУ сообщили о задержании "гражданина Т.", однако больше информации о личности задержанного не предоставили.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

30 мая стало известно, что покушение на Бабченко был инсценированным в пределах спецоперации СБУ. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения.

Задержанный Герман - исполнительный директор украинского-германского СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерна "Укроборонпром". Подозреваемый отказался от сделки со следствием. Он фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которое привело к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконном ношение и продаже огнестрельного оружия.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.

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