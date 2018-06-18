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Справа Бабченка: адвокат Германа назвав ім’я ймовірного другого затриманого

Справа Бабченка: адвокат Германа назвав ім’я ймовірного другого затриманого

Київ • УНН

 • 8664 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Адвокат Бориса Германа Євген Солодко заявив, що “чув” ім’я другого затриманого у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка. Про це він сказав журналістам після засідання Апеляційного суду щодо запобіжного заходу його підзахисному, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

За словами Солодка, затриманого звуть Тарас Стельмашенко.

У Службі безпеки наразі цю заяву не коментували.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Апеляційний суд залишив Германа під вартою

Раніше заступник керівника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар повідомив 15 червня, що відомство встановило ще двох підозрюваних у причетності до організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка. Ім’я одного він назвав. За словами Тиводара, це — В’ячеслав Пивоварник.

Окрім того, в СБУ повідомили про затримання “громадянина Т.”, однак більше інформації про особу затриманого не надали.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

30 травня стало відомо, що замах на Бабченка був інсценованим у межах спецоперації СБУ. За твердженням очільників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів. У Києві затримали ймовірного організатора замаху. 

Затриманий Герман — виконавчий директор українсько-німецького СП “Шмайсер”, яке постачало товари військового призначення держконцерну “Укроборонпром”. Підозрюваний відмовився від угоди зі слідством. Він фігурує ще у двох справах: про підроблення документів, яке призвело до зміни складу учасників ТОВ “Шмайсер”, і про незаконне носіння та продаж вогнепальної зброї.

31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного відношення.

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