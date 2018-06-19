Дело 22,5 тыс. долл. для столичного прокурора: появились детали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Прокурор Киевской местной прокуратуры требовал взятку в 22,5 тысячи долларов через посредника у гражданина за несообщение о подозрении гражданской жене последнего. Об этом УНН сообщил источник.
Подозрение гражданской жене касалась присвоения, растраты имущества (ч. 5 ст. 191 УК) и служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК), за то время, когда женщина еще занимала должность начальника управления одного из киевских банков.
Сама взятка передавалась частями. В конце марта - первая часть в 2,5 тыс. долларов, а вчера - основная часть в 20 тыс. долларов.
В кабинете прокурора, которого поймали "на горячем", решили провести обыски, как и в жилищах обоих фигурантов.
Напомним, во время получения взятки разоблачен сотрудник прокуратуры города Киева и бывший сотрудник Генпрокуратуры. Сообщники, по версии прокуратуры, требовали у двух граждан неправомерную выгоду в 22,5 тысячи долларов.
Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство открыто в рамках ч. 3 ст. 368 УК Украины.