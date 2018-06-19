Справа 22,5 тис. дол. для столичного прокурора: з'явилися деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Прокурор Київської місцевої прокуратури вимагав хабар в 22,5 тисячі доларів через посередника у громадянина за неповідомлення про підозру цивільній дружині останнього. Про це УНН повідомило джерело.
Підозра цивільній дружині стосувалася привласнення, розтрати майна (ч. 5 ст. 191 ККУ) та службової недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ), за той час, коли жінка ще обіймала посаду начальника управління одного з київських банків.
Сам хабар передавався частинами. Наприкінці березня - перша частина у 2,5 тис. доларів, а вчора - основна частина у 20 тис. доларів.
У кабінеті прокурора, якого спіймали "на гарячому", вирішили провести обшуки, як і у житлах обох фігурантів.
Нагадаємо, під час одержання хабара викрито працівника прокуратури міста Києва та колишнього працівника Генпрокуратури. Спільники, за версією прокуратури, вимагали у двох громадян неправомірну вигоду у 22,5 тисячі доларів.
Обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України. На теперішній час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кримінальне провадження відкрито у рамках ч. 3 ст. 368 КК України.