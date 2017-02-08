Потребительская инфляция за год выросла на 12,6% - Госстатистики

"Цены на потребительском рынке в январе 2017 году по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1,1%, с января 2016 года - на 12,6%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 14,5%) подорожали овощи. На 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в т.ч. табачные изделия - на 2,1%, алкогольные напитки - на 0,7%,

Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, одежда - на 4,4%, обувь - на 4,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,7% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 4,5%, топлива и масел - на 2,8%, автомобилей - на 2,1%.

Услуги образования подорожали на 1,1% главным образом за счет повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 8,8%.

Добавим, данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.