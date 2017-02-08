Потребительская инфляция за год выросла на 12,6% - Госстатистики

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 21868 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 61097 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 124868 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 130634 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 140243 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 154988 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 164864 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 126057 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139723 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190223 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 17356 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 19401 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 17497 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 20105 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 14209 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 22003 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 202390 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 257027 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 458107 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 409247 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 32065 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 31496 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 45929 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 67961 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 75065 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Потребительская инфляция за год выросла на 12,6% - Госстатистики

Киев • УНН

 • 7746 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Потребительская инфляция в Украине в январе выросла на 12,6% по сравнению с январем 2016 года. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.

Потребительская инфляция за год выросла на 12,6% - Госстатистики

"Цены на потребительском рынке в январе 2017 году по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1,1%, с января 2016 года - на 12,6%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 14,5%) подорожали овощи. На 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в т.ч. табачные изделия - на 2,1%, алкогольные напитки - на 0,7%,

Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, одежда - на 4,4%, обувь - на 4,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,7% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 4,5%, топлива и масел - на 2,8%, автомобилей - на 2,1%.

Услуги образования подорожали на 1,1% главным образом за счет повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 8,8%.

Добавим, данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26