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Споживча інфляція за рік зросла на 12,6% - Держстатистики

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Споживча інфляція в Україні у січні зросла на 12,6% у порівнянні з січнем 2016 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Споживча інфляція за рік зросла на 12,6% - Держстатистики

"Ціни на споживчому ринку в січні 2017 році порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,1%, із січнем 2016 року – на 12,6%", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 14,5%) подорожчали овочі. На 3,9–2,2% підвищилися ціни на фрукти, молоко, сметану, кисломолочну продукцію, яловичину, сири, масло. Водночас на 2,3% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 0,7%,

Одяг і взуття подешевшали на 4,3%, зокрема, одяг – на 4,4%, взуття – на 4,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,7% спричинено в основному подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 4,5%, палива та мастил – на 2,8%, автомобілів – на 2,1%.

Послуги освіти подорожчали на 1,1% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,8%.

Додамо, дані вказані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, НБУ спрогнозував інфляцію на 2017 році на рівні 9,1%.

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