Потребление газа Украине за год уменьшилось на 4% - "Укртрансгаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Потребление газа Украине за год уменьшилось на 4%, транзит газа в ЕС увеличился на 23%. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз", передает УНН.
"Потребление газа Украине уменьшилось на 4%, добыча выросла на 1,5%", - говорится в сообщении.
Согласно приведенным компанией данным, в 2016 году потребление газа в Украине составило 30,3 млрд куб. м, тогда как годом ранее - 31,4 млрд куб. м. Добыча за год увеличился с 19,9 (2015) до 20,2 млрд куб. м (2016).
Закачка голубого топлива в 2016 году достигла 6,4 млрд куб. м, в 2015 году она составляла 9,5 млрд куб. м. Отбор газа в прошлом году был на уровне 8,4 млрд куб. м, в 2015-м - 7,0 млрд куб. м.
Также указано, что импорт уменьшился в 2 раза, а транзит газа для ЕС увеличился на 23%.
По данным "Укртрансгаза", транзит газа в 2016 году составил 82,2 млрд куб. м по сравнению с 67,1 млрд куб. м в 2015-м.
Импорт голубого топлива в 2016 году составил 11,1 млрд куб. м, уменьшившись с 19,9 млрд куб. м годом ранее.