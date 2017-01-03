Споживання газу Україною за рік зменшилось на 4% - "Укртрансгаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Споживання газу Україною за рік зменшилось на 4%, транзит газу до ЄС збільшився на 23%. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.
"Споживання газу Україною зменшилось на 4%, видобуток зріс на 1,5%", - йдеться у повідомленні.
Згідно з наведеними компанією даними, у 2016 році споживання газу в Україні становило 30,3 млрд куб. м, тоді як роком раніше - 31,4 млрд куб. м. Видобуток за рік збільшився з 19,9 (2015 рік) до 20,2 млрд куб. м (2016 рік).
Закачка блакитного палива у 2016 році сягнула 6,4 млрд куб. м, у 2015 році вона становила 9,5 млрд куб. м. Відбір газу минулого року був на рівні 8,4 млрд куб. м, у 2015-ому - 7,0 млрд куб. м.
Також вказано, що імпорт зменшився у 2 рази, а транзит газу для ЄС збільшився на 23%.
За даними "Укртрансгазу", транзит газу у 2016 році становив 82,2 млрд куб. м у порівнянні з 67,1 млрд куб. м у 2015-ому.
Імпорт блакитного палива у 2016 році сягнув 11,1 млрд куб. м, зменшившись з 19,9 млрд куб. м роком раніше.