Spotify 11 апреля полностью прекратит работу в россии

Цитата

"11 апреля Spotify останавливает работу в россии. Это означает, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении", — говорится в сообщении.

Добавим

В начале марта Spotify ограничил возможность оформления premium-подписки в россии.

11 апреля Spotify приостанавливает работу в России. Это значит, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении. Мы подготовили FAQ. Надеемся, там ты найдёшь ответы на все вопросы. Ты также можешь обратиться к нам на странице поддержки. Твой Spotify

Напомним

Платежная компания PayPal прекратила работу в россии из-за ее вторжения в Украину.