Spotify 11 квітня повністю припинить роботу в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Стрімінговий музичний сервіс Spotify 11 квітня повністю припинить роботу в росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter сервісу.
Цитата
"11 квітня Spotify зупиняє роботу в росії. Це означає, що більше не можна буде скористатися сервісами на сайті та у додатку", — ідеться у повідомленні.
Додамо
На початку березня Spotify обмежив можливість оформлення premium-підписки в росії.
11 апреля Spotify приостанавливает работу в России. Это значит, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении. Мы подготовили FAQ. Надеемся, там ты найдёшь ответы на все вопросы. Ты также можешь обратиться к нам на странице поддержки. Твой Spotify— SpotifyRussia (@SpotifyRussia) April 7, 2022
Нагадаємо
Платіжна компанія PayPal припинила роботу в росії через її вторгнення в Україну.