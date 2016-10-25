Наблюдателей ОБСЕ сегодня не допустили на участки разведения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что им снова ограничили доступ для мониторинга участков разведения на Донбассе, передает УНН со ссылкой на Facebook СММ ОБСЕ.
"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск - Золотое, Станица Луганская, Петровское - Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - говорится в сообщении.
В СММ ОБСЕ напомнили, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.
"СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - подытожили в ОБСЕ.
Как сообщал УНН, 23 октября представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили об ограничении доступа к участкам разведения Первомайск - Золотое, Станица Луганская, Петровское - Богдановка.