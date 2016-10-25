Наблюдателей ОБСЕ сегодня не допустили на участки разведения на Донбассе

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск - Золотое, Станица Луганская, Петровское - Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ напомнили, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.

"СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - подытожили в ОБСЕ.

Как сообщал УНН, 23 октября представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили об ограничении доступа к участкам разведения Первомайск - Золотое, Станица Луганская, Петровское - Богдановка.