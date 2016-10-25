Спостерігачів ОБСЄ сьогодні не допустили до ділянок розведення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що їм знову обмежили доступ для моніторингу ділянок розведення на Донбасі, передає УНН з посиланням на Facebook СММ ОБСЄ.
“Сьогодні знову Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка — ЗСУ, „ЛНР“, „ДНР“ не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)”, — йдеться в повідомленні.
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У СММ ОБСЄ нагадали, що СММ готова і може спостерігати, але їй потрібен доступ.
“СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування”, — підсумували в ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, 23 жовтня представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили про обмеження доступу до ділянок розведення Первомайськ — Золоте, Станиця Луганська, Петрівська — Богданівка.