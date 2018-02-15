Наблюдатели: в Сирии от взрыва погибли 15 российских наемников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Пятнадцать россиян, работающих в частной охранной компании в Сирии, были убиты после взрыва на складе оружия на их базе в стране. Об этом со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает The Guardian, передает УНН.
Как сообщили наблюдатели, инцидент произошел на складе оружия компании в Табии Джазире в северо-восточной провинции Дайр-эз-Заур.
Глава центра мониторинга Рами Абдель Рахман сообщил, что соответствующая компания отвечает за "защиту нефтяных и газовых месторождений, контролируемых сирийским режимом".
"Пятнадцать россиян, работающих в российской частной охранной компании, были убиты во время взрыва на складе оружия в Табии Джазире в провинции Дайр-эз-Заур", - сказал он.
Напомним, по данным СМИ, в сирийской провинции Дайр-эз-Заур 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских наемников, которые пытались осуществить несанкционированный рейд на нефтеперерабатывающий завод.