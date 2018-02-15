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Спостерігачі: у Сирії від вибуху загинули 15 російських найманців

Спостерігачі: у Сирії від вибуху загинули 15 російських найманців

Київ • УНН

 • 11525 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. П'ятнадцять росіян, що працюють у приватній охоронній компанії в Сирії, були вбиті після вибуху на складі зброї на їх базі в країні. Про це з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє The Guardian, передає УНН.

Як повідомили спостерігачі, інцидент стався на складі зброї компанії в Табії Джазірі в північно-східній провінції Дайр-ез-Заур.

Глава центру моніторингу Рамі Абдель Рахман повідомив, що відповідна компанія відповідає за "захист нафтових і газових родовищ, контрольованих сирійським режимом".

"П'ятнадцять росіян, що працюють у російській приватній охоронній компанії, були вбиті під час вибуху на складі зброї в Табії Джазіра у провінції Дайр-ез-Заур", - сказав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у сирійській провінції Дайр-ез-Заур 7 лютого під час боїв за участю американської авіації загинули кілька російських найманців, які намагалися здійснити несанкціонований рейд на нафтопереробний завод.

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