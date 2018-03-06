Наблюдателям ОБСЕ в Казацком угрожали оружием

"5 марта, в 12:55, направляясь с запада на восток по дороге в н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя), патруль СММ (в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях) увидел вооруженного автоматом (АК-74) мужчину в одежде военного типа, который стоял на блокпосту вооруженных формирований, расположенном на восточной окраине населенного пункта. Члены патруля СММ также видели, как он навел автомат прямо на первый автомобиль миссии, который на тот момент находился примерно в 120 метров к западу от блокпоста", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что приблизившись на расстояние ориентировочно 100 метров западнее блокпоста, команда СММ увидела, как мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на автомобиль миссии. Патруль СММ сразу же остановился. Водитель первого автомобиля миссии приоткрыл дверь и попросил мужчину опустить оружие и позвать своего командира.

"Вооруженный человек, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно уезжайте отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять". Между тем он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле. Патруль миссии немедленно покинул этот район, двигаясь в западном направлении, и благополучно вернулся на базу в Мариуполе", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, это уже далеко не первый подобный случай, когда представители СММ ОБСЕ сталкиваются с явными угрозами оружием в свой адрес.