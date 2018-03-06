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Спостерігачам ОБСЄ у Козацькому погрожували зброєю

Спостерігачам ОБСЄ у Козацькому погрожували зброєю

Київ • УНН

 • 8383 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. На блокпості у Козацькому (непідконтрольна територія) чоловік у військовому одязу погрожував представникам СММ ОБСЄ зброєю. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-служби місії.

“5 березня, о 12:55, прямуючи з заходу на схід дорогою в н. п. Козацьке (непідконтрольний урядові, 36 км на північний схід від Маріуполя), патруль СММ (у складі шести працівників місії на двох броньованих автомобілях) побачив озброєного автоматом (АК-74) чоловіка в одязі військового типу, який стояв на блокпості збройних формувань, розташованому на східній околиці населеного пункту. Члени патруля СММ також бачили, як він навів автомат прямо на перший автомобіль місії, який на той момент був приблизно за 120 метрів на захід від блокпоста”, — йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що наблизившись на відстань орієнтовно 100 метрів західніше блокпоста, команда СММ побачила, як чоловік опустився на коліно, продовжуючи тримати автомат націленим на автомобіль місії. Патруль СММ відразу ж зупинився. Водій першого автомобіля місії привідкрив двері та попросив чоловіка опустити зброю і покликати свого командира.

“Озброєний чоловік, вживаючи нецензурну лексику, сказав російською мовою: „Негайно їдьте звідси! Якщо під’їдете ближче, я стрілятиму“. Тим часом він постійно тримав перший автомобіль СММ на прицілі. Патруль місії негайно покинув цей район, рухаючись у західному напрямку, і благополучно повернувся на базу в Маріуполі”, — повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, це вже далеко неперший подібний випадок, коли представники СММ ОБСЄ стикаються з явними погрозами зброєю на свою адресу.

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