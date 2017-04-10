Наблюдательная миссия Канады и Турции прибыла в Украину

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72246 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109835 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167877 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123300 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120832 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114721 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105738 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103807 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158682 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наблюдательная миссия Канады и Турции прибыла в Украину

Наблюдательная миссия Канады и Турции прибыла в Украину

Киев  •  УНН

 • 10312 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Международная наблюдательная миссия Канады и Турции в понедельник, 10 апреля, прибыла в Украину, где в течение недели совершит наблюдательный полет по Договору по открытому небу. Об этом говорится на официальной странице Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Отмечается, что в состав миссии вошли 19 специалистов, которые уже прибыли на военную площадку аэропорта Борисполь самолетом наблюдения ВВС Турции CN-235.

"В соответствии с утвержденным Министром обороны Украины Планом верификационной деятельности Украины по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями в 2017 году и Решением Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год, в период 10-14.04.2017 Турция и Канада намерены провести миссию наблюдательного полета в Украине по Договору по открытому небу", - говорится в сообщении Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как уточняет Украинская сторона, в соответствии с положениями Договора по открытому небу маршрут движения верификаторов из Канады и Турции над территорией Украины будет согласована в сутки к выполнению наблюдательного полета.

Как сообщал УНН, Украина и Канада обсудили открытие рынка оружия.

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