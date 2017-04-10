Наблюдательная миссия Канады и Турции прибыла в Украину

Отмечается, что в состав миссии вошли 19 специалистов, которые уже прибыли на военную площадку аэропорта Борисполь самолетом наблюдения ВВС Турции CN-235.

"В соответствии с утвержденным Министром обороны Украины Планом верификационной деятельности Украины по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями в 2017 году и Решением Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год, в период 10-14.04.2017 Турция и Канада намерены провести миссию наблюдательного полета в Украине по Договору по открытому небу", - говорится в сообщении Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как уточняет Украинская сторона, в соответствии с положениями Договора по открытому небу маршрут движения верификаторов из Канады и Турции над территорией Украины будет согласована в сутки к выполнению наблюдательного полета.

Как сообщал УНН, Украина и Канада обсудили открытие рынка оружия.