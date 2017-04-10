Спостережна місія Канади і Туреччини прибула до України

Зазначається, що до складу місії увійшли 19 фахівців, які вже прибули на військовий майданчик аеропорту Бориспіль літаком спостереження ВПС Туреччини CN-235.

“Відповідно до затвердженого Міністром оборони України Плану верифікаційної діяльності України за міжнародними договорами та угодами у галузі контролю над озброєннями у 2017 році та Рішення Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік, у період 10-14.04.2017 Туреччина та Канада мають намір провести місію спостережного польоту в Україні за Договором з відкритого неба”, — йдеться в повідомленні Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України.

Як уточнює українська сторона, відповідно до положень Договору з відкритого неба маршрут руху верифікаторів з Канади і Туреччини над територією України буде узгоджено за добу до виконання спостережного польоту.

Як повідомляв УНН, Україна та Канада обговорили відкриття ринку зброї.