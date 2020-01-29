Спортсмены из Украины и Китая не будут выступать на чемпионате мира по санному спорту в России
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украина и Китай не будут представлены своими спортсменами на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин, пишет УНН.
Чемпионат мира пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.
“Вчера завершился срок подачи заявок на участие в чемпионате мира в Сочи. Федерации Китая и Украины не прислали в оргкомитет турнира никаких документов. Могу сказать, что саночники этих стран не входят в число лидеров мирового санного спорта и в любом случае не претендовали бы на медали турнира”, — сказал Тюрин.
Сборные Украины и Китая также не выступали на прошлогоднем этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи.
Добавим, что президент российской федерации гандбола заявил, что РФ и Украина вместе могут провести ЧЕ-2026.