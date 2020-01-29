Спортсмени з України та Китаю не будуть виступати на чемпіонаті світу з санного спорту в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Україна і Китай не будуть представлені своїми спортсменами на чемпіонаті світу з санного спорту в Сочі. Про це російському агентству ТАСС повідомив виконавчий директор Федерації санного спорту Росії Станіслав Тюрін, пише УНН.
Чемпіонат світу пройде в Сочі з 14 по 16 лютого.
“Вчора завершився термін подачі заявок на участь в чемпіонаті світу в Сочі. Федерації Китаю і України не надіслали до оргкомітету турніру ніяких документів. Можу сказати, що саночники цих країн не входять в число лідерів світового санного спорту і в жодному разі не претендували б на медалі турніру”, — сказав Тюрін.
Збірні України та Китаю також не виступали на торішньому етапі Кубку світу з санного спорту в Сочі.
Додамо, що президент російської федерації гандболу заявив, що РФ та Україна разом можуть провести ЧЄ-2026.