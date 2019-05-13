Спортсмен из Украины завоевал первую для страны международную награду турнира по дартсу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Вильнюсе завершился розыгрыш наград международных соревнований по дартсу “Lithuania Open 2019” и “Vilnius Open 2019” с участием представителя Украины, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
В итоге киевлянин Артем Усик стал бронзовым призером с “Vilnius Open 2019” и получил первую в истории украинского дартса награду на международной арене.
После удачного выступления в групповом этапе, Усик победил опытного соперника из Англии и прошел в 1/4 турнира и обыграл лидера восточного региона WDF, представителя Польши Себастьяна Стера.
Полуфинальная встреча с многократным победителем европейских турниров Джефри Спардигансом завершилась все же в пользу игрока из Нидерландов.
Добавим также, в парном турнире вместе с игроком из Литвы наш соотечественник остановился в шаге от наград.