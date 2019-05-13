Спортсмен з України виборов першу для країни міжнародну нагороду турніру з дартсу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Вільнюсі завершився розіграш нагород міжнародних змагань з дартсу “Lithuania Open 2019” та “Vilnius Open 2019” за участі представника України, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
У підсумку киянин Артем Усик став бронзовим призером з “Vilnius Open 2019” та здобув першу в історії українського дартсу нагороду на міжнародній арені.
Після вдалого виступу у груповому етапі, Усик переміг досвідченого суперника з Англії та пройшов до 1/4 турніру та обіграв лідера східного регіону WDF, представника Польщі Себастьяна Стера.
Півфінальна зустріч із багаторазовим переможцем європейських турнірів Джефрі Спардігансом завершилась все ж на користь гравця з Нідерландів.
Додамо також, у парному турнірі разом з гравцем з Литви наш співвітчизник зупинився у кроці від нагород.