Спортсмен з України виборов першу для країни міжнародну нагороду турніру з дартсу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У Вільнюсі завершився розіграш нагород міжнародних змагань з дартсу “Lithuania Open 2019” та “Vilnius Open 2019” за участі представника України, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.

У підсумку киянин Артем Усик став бронзовим призером з “Vilnius Open 2019” та здобув першу в історії українського дартсу нагороду на міжнародній арені.

Після вдалого виступу у груповому етапі, Усик переміг досвідченого суперника з Англії та пройшов до 1/4 турніру та обіграв лідера східного регіону WDF, представника Польщі Себастьяна Стера.

Півфінальна зустріч із багаторазовим переможцем європейських турнірів Джефрі Спардігансом завершилась все ж на користь гравця з Нідерландів.

Додамо також, у парному турнірі разом з гравцем з Литви наш співвітчизник зупинився у кроці від нагород.

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