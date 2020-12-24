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Совладельца "Цитруса" Топала обвинили в поджоге автомобиля бывшей сотрудницы компании

Киев • УНН

 • 21667 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Совладельца компании "Цитрус" Григория Топала обвинили в причастности к поджогу автомобиля бывшей сотрудницы компании — личной помощницы другого соучредителя "Цитруса" Дмитрия Зинченко. Об этом помощница Зинченко написала на своей странице а социальной сети LinkedIn, передает УНН со ссылкой на Delo.

Совладельца "Цитруса" Топала обвинили в поджоге автомобиля бывшей сотрудницы компании

"Последние сутки были запоминающиеся! Спасибо за высокую оценку моих постов, посвящённых рейдерскому захвату компании Цитрус Григорием Топалом! И за то, что показываешь (Григорий Топал — ред.) людям, что нет дыма без огня! Теперь уже в прямом значение этого слова!!!" — написала она.

В комментариях сам Зинченко также высказался в пользу версии о причастности к поджогу своего бывшего партнера, которого он обвиняет в рейдерском захвате компании.

"Похоже, мой бывший партнер Григорий Топал окончательно сошел с ума и начал агрессивные криминальные действия в адрес бывших сотрудников торговой марки "Цитрус", которые не согласны с рейдерским захватом, который он устроил! В Одессе был сожжен автомобиль моего личного помощника — этот факт я расцениваю, как способ разобраться с несогласными сотрудниками, запугать тех, кто открыто обвинял Топала в рейдерском захвате! В моём представлении, которое совпадает с квалификацией криминального кодекса, такие поджоги автомобилей — это беспредел и терроризм!", — написал Зинченко.

Поджог произошел 21 декабря в Киевском районе Одессы, о чем сообщала пресс-служба Национальной полиции в Одесской области. Полицейские квалифицировали происшествие как "умышленное уничтожение или порча имущества".

Ранее на Facebook-странице сообщества "Антирейдер" появилась информация о том, что правоохранительные органы возбудили два уголовных дела против Григория Топала.

"Полиция открыла первые два производства против Топала, за его мошеннические действия, которые привели к полному присвоению ним торговой марки "Цитрус"! Однако тут же коррупционные связи Топала в Генеральной прокуратуре начали беспрецедентное давление на следствие! Мы документируем каждое такое проявление давления со стороны коррумпированных прокуроров Генпрокуратуры и обязательно опубликуем факты, имена и связи!", — сообщалось в сообществе, где обсуждается корпоративный конфликт вокруг "Цитруса".

О рейдерском захвате "Цитруса" Зинченко заявил еще летом 2020 года. Он утверждает, что Топал попытался мошенническим путем завладеть принадлежащими семье Дмитрия Зинченко корпоративными правами, и сфабриковал против последнего уголовное производство. В результате Зинченко фактически полностью утратил контроль над управлением бизнесом.

Зинченко неоднократно публично призывал своего бывшего партнера к диалогу, а правоохранительные органы — расследовать все эпизоды действий Топала.

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