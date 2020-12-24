Співвласника "Цитруса" Топала звинуватили в підпалі автомобіля колишньої співробітниці компанії

"Остання доба запам'ятається! Дякую за високу оцінку моїх постів, присвячених рейдерському захопленню компанії Цитрус Григорієм Топалом! І за те, що показуєш (Григорій Топал - ред.) людям, що немає диму без вогню! Тепер уже в прямому значення цього слова!!!" - написала вона.

У коментарях сам Зінченко також висловився на користь версії про причетність до підпалу свого колишнього партнера, якого він звинувачує у рейдерському захопленні компанії.

"Схоже, мій колишній партнер Григорій Топал остаточно збожеволів і почав агресивні кримінальні дії на адресу колишніх співробітників торгової марки "Цитрус", які не згодні з рейдерським захопленням, яке він влаштував! В Одесі спалили автомобіль мого особистого помічника - цей факт я розцінюю, як спосіб розібратися з незгодними співробітниками, залякати тих, хто відкрито звинувачував Топала в рейдерському захопленні! У моєму уявленні, яке збігається з кваліфікацією кримінального кодексу, такі підпали автомобілів - це свавілля і тероризм!" - написав Зінченко.

Підпал стався 21 грудня в Київському районі Одеси, про що повідомляла прес-служба Національної поліції в Одеській області. Поліцейські кваліфікували подію як "умисне знищення або псування майна".

Раніше на Facebook-сторінці спільноти "Антирейдер" з'явилася інформація про те, що правоохоронні органи порушили дві кримінальні справи проти Григорія Топала.

"Поліція відкрила перші два провадження проти Топала, за його шахрайські дії, які призвели до повного присвоєння ним торговельної марки "Цитрус"! Однак тут же корупційні зв'язки Топала в Генеральній прокуратурі почали безпрецедентний тиск на слідство! Ми документуємо кожен такий прояв тиску з боку корумпованих прокурорів Генпрокуратури і обов'язково опублікуємо факти, імена і зв'язки!" - повідомлялося в співтоваристві, де обговорюється корпоративний конфлікт навколо "Цитруса".

Про рейдерське захоплення "Цитруса" Зінченко заявив ще влітку 2020 року. Він стверджує, що Топал спробував шахрайським шляхом заволодіти корпоративними правами, що належать родині Дмитра Зінченка, і сфабрикував проти останнього кримінальне провадження. У результаті Зінченко фактично повністю втратив контроль над керуванням бізнесом.

Зінченко неодноразово публічно закликав свого колишнього партнера до діалогу, а правоохоронні органи - розслідувати всі епізоди дій Топала.