Совладелец Sky Mall Хиллар Тедер попался на даче взятки мэру Таллинна – СМИ

"Уже далеко не новость, что в Эстонии Тедер стал фигурантом скандала и судебного разбирательства в связи с коррупцией в мэрии Таллинна: эстонский инвестор по этому делу был признан виновным, хотя и не сел за решетку. В нашем распоряжении оказалось судебное решение, которое показывает, к каким методам прибегает Тедер, решая свои бизнес-интересы. И это дело достойно внимания уже хотя бы потому, что случись оно в Украине, скандал был бы куда большего масштаба, как и его последствия", - говорится в статье.



Из материалов суда следует, что Тедер претендовал на земельный участок, находящийся в собственности эстонской столицы. Чтобы добиться желаемого, он вступил в неофициальные переговоры с мэром Таллинна и лидером Эстонской центристской партии Эдгаром Сависааром. Посредником в переговорах выступил финансовый секретарь партии и по совместительству глава Таллиннского городского собрания Калев Калло.



"Сависаар жаловался на нехватку денег на выборы и просил Тедера помочь. Тедер, в свою очередь, тоже жаловался на нехватку денег, но обещал подумать, чем он сможет помочь партии. И это выглядело несколько странно, потому как на тот момент эстонские деловые СМИ оценивали состояние Тедера в 1 миллиард эстонских крон или в 50-60 миллионов евро. Тем более это удивительно, если знать, сколько же именно денег просили у Тедера", - говорится в расследовании.



В итоге придумали схему передачи средств через фиктивный заем на сумму 275 тысяч евро. Это и привлекло внимание правоохранительных органов, ведь по законам Эстонии партия может получить заем только у кредитных учреждений.



"Во время расследования по этому делу в квартире Тедера прошел унизительный обыск. И под конец судебного процесса он полностью признал свою вину. Он сотрудничал со следствием и дал слово выплатить штраф, лишь бы его не посадили. К счастью для Тедера, гуманный суд Эстонии постановил, что на момент совершения преступления бизнесмен не был должностным лицом и к нему не было никакого общественного интереса. Как это ни странно прозвучит, но его вина была признана незначительной, иначе он получил бы 5 лет тюрьмы", - констатирует Апостроф.



В июне 2019 года Хиллар Тедер Постановлением Харьюского уездного суда по делу 1-16-10503 был признан виновным в даче взятки мэру Таллинна. Тедеру присудили штраф в размере 200 тысяч евро.



По словам украинского бизнесмена и совладельца Sky Mall Андрея Адамовского, не стоит обольщаться насчет западных инвесторов – не все они цивилизованные. Тем не менее, Адамовский заявил, что устал от конфликта и хочет заключить мировое соглашение со своим бывшим партнером Тедером.