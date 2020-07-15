Совладелец Sky Mall Хиллар Тедер попался на даче взятки мэру Таллинна – СМИ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 97100 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108111 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112970 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143670 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114159 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137234 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103302 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102732 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104989 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102245 просмотра

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Совладелец Sky Mall Хиллар Тедер попался на даче взятки мэру Таллинна – СМИ

Совладелец Sky Mall Хиллар Тедер попался на даче взятки мэру Таллинна – СМИ

Киев  •  УНН

 • 14880 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Вокруг крупного киевского торгово-развлекательного центра Sky Mall уже более 10 лет не утихает конфликт двух совладельцев. Тем временем один из партнеров, гражданин Эстонии Хиллар Тедер, у себя на родине был осужден за дачу взятки высокопоставленному должностному лицу, пишет Апостроф, передает УНН.

"Уже далеко не новость, что в Эстонии Тедер стал фигурантом скандала и судебного разбирательства в связи с коррупцией в мэрии Таллинна: эстонский инвестор по этому делу был признан виновным, хотя и не сел за решетку. В нашем распоряжении оказалось судебное решение, которое показывает, к каким методам прибегает Тедер, решая свои бизнес-интересы. И это дело достойно внимания уже хотя бы потому, что случись оно в Украине, скандал был бы куда большего масштаба, как и его последствия", - говорится в статье.

Из материалов суда следует, что Тедер претендовал на земельный участок, находящийся в собственности эстонской столицы. Чтобы добиться желаемого, он вступил в неофициальные переговоры с мэром Таллинна и лидером Эстонской центристской партии Эдгаром Сависааром. Посредником в переговорах выступил финансовый секретарь партии и по совместительству глава Таллиннского городского собрания Калев Калло.

"Сависаар жаловался на нехватку денег на выборы и просил Тедера помочь. Тедер, в свою очередь, тоже жаловался на нехватку денег, но обещал подумать, чем он сможет помочь партии. И это выглядело несколько странно, потому как на тот момент эстонские деловые СМИ оценивали состояние Тедера в 1 миллиард эстонских крон или в 50-60 миллионов евро. Тем более это удивительно, если знать, сколько же именно денег просили у Тедера", - говорится в расследовании.

В итоге придумали схему передачи средств через фиктивный заем на сумму 275 тысяч евро. Это и привлекло внимание правоохранительных органов, ведь по законам Эстонии партия может получить заем только у кредитных учреждений.

"Во время расследования по этому делу в квартире Тедера прошел унизительный обыск. И под конец судебного процесса он полностью признал свою вину. Он сотрудничал со следствием и дал слово выплатить штраф, лишь бы его не посадили. К счастью для Тедера, гуманный суд Эстонии постановил, что на момент совершения преступления бизнесмен не был должностным лицом и к нему не было никакого общественного интереса. Как это ни странно прозвучит, но его вина была признана незначительной, иначе он получил бы 5 лет тюрьмы", - констатирует Апостроф.

В июне 2019 года Хиллар Тедер Постановлением Харьюского уездного суда по делу 1-16-10503 был признан виновным в даче взятки мэру Таллинна. Тедеру присудили штраф в размере 200 тысяч евро.

По словам украинского бизнесмена и совладельца Sky Mall Андрея Адамовского, не стоит обольщаться насчет западных инвесторов – не все они цивилизованные. Тем не менее, Адамовский заявил, что устал от конфликта и хочет заключить мировое соглашение со своим бывшим партнером Тедером.

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