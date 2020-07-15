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Співвласник Sky Mall Хіллар Тедер попався на дачі хабара меру Таллінна – ЗМІ

Співвласник Sky Mall Хіллар Тедер попався на дачі хабара меру Таллінна – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Навколо великого київського торгово-розважального центру Sky Mall вже понад 10 років не вщухає конфлікт двох співвласників. Тим часом один з партнерів, громадянин Естонії Хіллар Тедер, у себе на батьківщині був засуджений за дачу хабара високопосадовцю, пише Апостроф, передає УНН.

"Уже далеко не новина, що в Естонії Тедер став фігурантом скандалу і судового розгляду у зв'язку з корупцією в мерії Таллінна: естонський інвестор у цій справі був визнаний винним, хоча і не сів за грати. У нашому розпорядженні опинилося судове рішення, яке показує, до яких методів вдається Тедер, вирішуючи свої бізнес-інтереси. І ця справа варта уваги вже хоча б тому, що якби таке трапилось в Україні, скандал був би куди більшого масштабу, як і його наслідки", - йдеться в статті.

З матеріалів суду випливає, що Тедер претендував на земельну ділянку, яка перебуває у власності естонської столиці. Щоб домогтися бажаного, він вступив в неофіційні переговори з мером Таллінна і лідером Естонської центристської партії Едгаром Савісааром. Посередником в переговорах виступив фінансовий секретар партії та за сумісництвом голова Талліннських міських зборів Калев Калло.

"Савісаар скаржився на брак грошей на вибори і просив Тедера допомогти. Тедер, в свою чергу, теж скаржився на брак грошей, але обіцяв подумати, чим він зможе допомогти партії. І це виглядало трохи дивно, тому як на той момент естонські ділові ЗМІ оцінювали стан Тедера в 1 мільярд естонських крон або в 50-60 мільйонів євро. Тим більше це дивно, якщо знати, скільки ж саме грошей просили у Тедера", - йдеться в розслідуванні.

В результаті придумали схему передачі коштів через фіктивну позику на суму 275 тисяч євро. Це і привернуло увагу правоохоронних органів, адже за законами Естонії партія може отримати позику тільки у кредитних установах.

"Під час розслідування у цій справі в квартирі Тедера пройшов принизливий обшук. І під кінець судового процесу він повністю визнав свою провину. Він співпрацював зі слідством і дав слово виплатити штраф, аби його не посадили. На щастя для Тедера, гуманний суд Естонії ухвалив, що на момент скоєння злочину бізнесмен не був посадовою особою і до нього не було ніякого суспільного інтересу. Як це не дивно прозвучить, але його вина була визнана незначною, інакше він отримав би 5 років в'язниці", - констатує Апостроф.

У червні 2019 року Хіллар Тедер Постановою Хар’юського повітового суду у справі 1-16-10503 був визнаний винним в дачі хабара меру Таллінна. Тедеру присудили штраф у розмірі 200 тисяч євро.

За словами українського бізнесмена і співвласника Sky Mall Андрія Адамовського, не варто зачаровуватися щодо західних інвесторів - не всі вони цивілізовані. Проте, Адамовський заявив, що втомився від конфлікту і хоче укласти мирову угоду зі своїм колишнім партнером Тедером.

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