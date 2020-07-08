Адвокати "Кварталу-95" працюють над "віджиманням" ТЦ Sky Mall в інтересах скандального бізнесмена з Естонії Хіллара Тедера

"Менеджмент Тедера подає на банкрутство нашої української компанії "Дніпровська пристань", на якій була оформлена земля. Цілей кілька в цій дії. "Дніпровська пристань" була винна "Скай Молл" і для того, щоб позбавити ТЦ оренди землі і не платити за боргами, її відправляють в банкрутство, використовуючи підконтрольний менеджмент. Хіллар Тедер створює фіктивні борги перед естонськими підрядниками і, відшкодувавши 5 млн дол. ПДВ з бюджету, виводить гроші на дружню естонську компанію", - пояснює Адамовський.

За його словами, для цієї операції Тедер найняв українських юристів Черноуса і Нижнього з юридичної компанії Hilmont.

"4.04.2020 в анонімному телеграм-каналі під назвою "АРМА: Мистецтво красти" було викладено листування адвоката Черноуса з керівництвом Агентства розшуку і менеджменту активів. У дружній манері ці панове обговорюють арешт "Скай Молл" і розшук моїх активів, а адвокат Чорноус каже, що з ДБР він все "повирішує". Все б нічого, тільки Чорноус є співробітником відомого юриста пана Нижнього і не менш відомої юридичної компанії Hilmont, яка декларує західні цінності і чистоту, а насправді займається корупцією і "рєшаловом", - пише Адамовський.

За його даними, у Нижнього, крім Хіллара Тедера, в клієнтах є і "Квартал-95", "про що він не перестає говорити і підкреслювати кожному адвокату, судді і прокурору і на кожному перехресті юридичної бізнес-спільноти".

По суті, адвокат Президента України бере участь у створенні та реалізації незаконних "схем". За заявою Адамовського було порушено кримінальну справу.

Проте бізнесмен публічно звернувся до Тедера із закликом укласти мирову угоду.

"Це я роблю тільки тому, що втомився від бруду, яку він виливає на моє ім'я, намагаючись зробити з мене рейдера", - сказав Адамовський.

Нагадаємо, що конфлікт між Адамовським і Тедером триває вже близько 10 років, за час яких український бізнесмен виграв низку судів проти свого естонського колишнього партнера, у тому числі, в Лондоні, але Тедер відмовляється виконувати ці рішення. У 2014 році ТЦ Sky Mall за борги перейшов в управління кредиторам і банку, який видав іпотечний кредит.