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Адвокаты "Квартала-95" работают над "отжимом" ТЦ Sky Mall в интересах скандального бизнесмена из Эстонии Хиллара Тедера

Адвокаты "Квартала-95" работают над "отжимом" ТЦ Sky Mall в интересах скандального бизнесмена из Эстонии Хиллара Тедера

Киев  •  УНН

 • 37258 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Андрей Адамовский, бизнесмен и совладелец ТЦ Sky Mall заявил, что эстонский бизнесмен Хиллар Тедер (на фото) пытается лишить торговый центр права аренды земли с помощью адвокатов Студии "Квартал-95", а также финансирует пиар-кампанию по "стимулированию Президента Владимира Зеленского к лояльному сотрудничеству с нужными партнерами через политическое давление СМИ", а также по оказанию информационного давления на Президента, Генпрокурора, ДБР и по срыву подготовки Второго цифрового форума Украина-Эстония, сообщает УНН.

"Менеджмент Тедера подаёт на банкротство нашей украинской компании "Днепровская пристань", на которой была оформлена земля. Целей несколько в этом действии. "Днепровская пристань" была должна "Скай Молл" и для того, чтобы лишить ТЦ аренды земли и не платить по долгу, ее банкротят, используя подконтрольный менеджмент. Хиллар Тедер создаёт фиктивные долги перед эстонскими подрядчиками и, возместив 5 млн долл. НДС с бюджета, выводит деньги на дружескую эстонскую компанию", - объясняет Адамовский.

По его словам, для этой операции Тедер нанял украинских юристов Черноуса и Нижнего из юридической компании Hilmont.

"4.04.2020 в анонимном телеграмм-канале под названием "АРМА: Искусство воровать" была выложена переписка адвоката Черноуса с руководством Агентства розыска и менеджмента активов. В дружеской манере данные господа обсуждают арест "Скай Молл" и розыск моих активов, а адвокат Черноус говорит, что с ДБР он все порешает. Все бы ничего, только Черноус является сотрудником известного юриста господина Нижнего и не менее известной юридической компании Hilmont, которая декларирует западные ценности и чистоту, а на самом деле занимается коррупцией и "решаловом", - пишет Адамовский.

По его данным, у Нижнего, кроме Хиллара Тедера, в клиентах есть и "Квартал-95", "о чем он не перестаёт говорить и подчеркивать каждому адвокату, судье и прокурору и на каждом перекрёстке юридического бизнес-сообщества".

По сути, адвокат Президента Украины участвует в создании и реализации незаконных "схем". По заявлению Адамовского было возбуждено уголовное дело.

Тем не менее, бизнесмен публично обратился к Тедеру с призывом заключить мировое соглашение.

"Это я делаю только потому, что устал от грязи, которую он выливает на мое имя, пытаясь сделать из меня рейдера", - заключил Адамовский.

Напомним, что конфликт между Адамовским и Тедером продолжается уже около 10 лет, за время которых украинский бизнесмен выиграл ряд судов против своего бывшего эстонского партнера, в том числе, в Лондоне, но Тедер отказывается выполнять эти решения. В 2014 году ТЦ Sky Mall за долги перешел в управление кредиторам и банку, выдавшему ипотечный кредит.

Украинские Национальные Новости

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