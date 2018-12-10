Сотрудников Минздрава вызывают на допросы из-за поставок лекарств диппочтой

"В октябре препарат доставлен в Украину, передан на хранение государственному предприятию "Укрвакцина", откуда вся партия препаратов (952 дозы) в течение недели была распределена и доставлена ​​в Ивано-Франковскую и Полтавскую области для пациентов, которые, согласно данным департаментов охраны здоровья этих областей, в них нуждаются", - сообщили в Минздраве.

В ноябре следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начало уголовное производство относительно поставки этого препарата.

Как сообщал УНН, в рамках этого уголовного производства полиция через суд запросила разрешение на доступ к документам, по которым в Украину был завезен этот препарат.

В Минздраве сообщили, что предоставили доступ ко всем необходимым для проведения досудебного расследования документам. Изъятие документов также проводилось в государственных предприятиях, а также у получателей на региональном уровне. В министерстве отмечают, что впервые эти лекарства были закуплены централизовано за государственные средства, а затем доступны пациентам с редкими заболеваниями бесплатно. Также в ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией, которая возникла.

Напомним, в конце августа полиция открыла уголовное производство по факту завоза медпрепарата "Kineret" ("Анакинра") диппочтой. Так, в своем блоге на УНН глава общественной организации "Национальный интерес Украины" Василий Апасов рассказал о том, как дипломатической почтой в Украину ввозятся незарегистрированные медицинские препараты на миллионы гривен. По его данным, речь идет о таких препаратах, как Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторные и диагностические реагенты.

По словам Апасова, учитывая тот факт, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа Минздрава Супрун ее закупать, можно предположить, что сыворотка Heptavalent Botulism Antitoxin назначается именно для Министерства здравоохранения. Не исключено, предполагает общественный деятель, что сыворотку могут и продавать тем, кто в ней нуждается.

Позже своим заявлением представители Минздрава подтвердили факт завоза препаратов дипломатическим грузом.