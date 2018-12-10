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Співробітників МОЗ викликають на допити через поставки ліків диппоштою

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Двох співробітників Міністерства охорони здоров’я України викликали на допити 12 грудня у справі щодо поставок препарату “Анакінра” для лікування дітей з рідкісними формами первинних імунодефіцитів. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає УНН.

Співробітників МОЗ викликають на допити через поставки ліків диппоштою

"У жовтні препарат доставлено в Україну, передано на зберігання державному підприємству “Укрвакцина”, звідки вся партія препаратів (952 дози) протягом тижня була розподілена та доставлена в Івано-Франківську та Полтавську області для пацієнтів, які, відповідно до даних департаментів охорони здоров’я цих областей, їх потребують", - повідомили у МОЗ.

У листопаді слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочало кримінальне провадження щодо поставки цього препарату.

Як повідомляв УНН, у межах цього кримінального провадження поліція через суд запросила дозвіл на доступ до документів, за якими в Україну був завезений цей препарат.

У МОЗ повідомили, що надали доступ до всіх необхідних для проведення досудового розслідування документів. Вилучення документів також відбулось у державних підприємств, а також у отримувачів на регіональному рівні. У міністерстві наголошують, що вперше ці ліки були закуплені централізовано за державні кошти, а відтак доступні пацієнтам з рідкісними захворюваннями безплатно. Також у відомстві висловили занепокоєння ситуацією, що виникла.

Нагадаємо, наприкінці серпня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завезення медпрепарату “Kineret” ("Анакінра") диппоштою. Так, в своєму блозі на УНН голова громадської організації “Національний інтерес України” Василь Апасов розповів про те, як дипломатичною поштою в Україну ввозяться незареєстровані медичні препарати на мільйони гривень. За його даними, йдеться про такі препарати, як Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторні та діагностичні реагенти.

За словами Апасова, враховуючи той факт, що в Україні вже третій рік існує дефіцит сироватки від ботулізму через відмову МОЗ Супрун її закуповувати, можна припустити, що сироватка Heptavalent Botulism Antitoxin призначається саме для Міністерства охорони здоров’я. Не виключено, передбачає громадський діяч, що сироватку можуть і продавати тим, хто її потребує.

Пізніше своєю заявою представники МОЗ підтвердили факт завезення препаратів дипломатичним вантажем.

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