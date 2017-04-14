Сотрудников ГФС на Закарпатье задержали на взятке

Сегодня, 14 апреля, работниками следственного управления прокуратуры Закарпатской области совместно с отделом борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Закарпатской области разоблачены при получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 300 долл США сотрудники управления собственной безопасности ГУ ГФС в Закарпатской обл.

Указанную сумму заместитель начальника отдела УСБ ГУ ГФС требовал и получил за содействие в беспрепятственном перемещении на территорию Украины из стран Евросоюза товаров разных групп без надлежащего таможенного оформления.

Предмет взятки изъят, действия работников ДФС в уголовном производстве квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

“Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, в результате которых будет установлено общую сумму неправомерной выгоды. Решается вопрос о задержании в порядке ст.208 УПК Украины одного из правонарушителей. Речь идет о сотруднике УВБ ГУ ГФС, которого непосредственно задержали при получении взятки. Проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных противоправных деяний. Отметим, что в ходе проведенных обысков у одного из этих работников УВБ ГУ ГФС изъят паспорт гражданина Венгрии ”, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области.

Напомним, 13 апреля задержанному на взятке налоговику в Запорожье избрана мера пресечения .