Сотрудников ГФС на Закарпатье задержали на взятке

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72191 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109825 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167868 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123292 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120824 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114717 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105735 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103807 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158677 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 55652 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 51345 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 46120 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 43334 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 42249 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 118232 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 153840 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 162300 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 158679 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 158101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 114497 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 124336 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 130790 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 130889 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 135401 просмотра
Актуальное
Сотрудников ГФС на Закарпатье задержали на взятке

Сотрудников ГФС на Закарпатье задержали на взятке

Киев  •  УНН

 • 11209 просмотра

УЖГРОД-КИЕВ. 14 апреля. УНН. На взятке задержаны сотрудники управления собственной безопасности ГУГФС в Закарпатской обл. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Сегодня, 14 апреля, работниками следственного управления прокуратуры Закарпатской области совместно с отделом борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Закарпатской области разоблачены при получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 300 долл США сотрудники управления собственной безопасности ГУ ГФС в Закарпатской обл.

Указанную сумму заместитель начальника отдела УСБ ГУ ГФС требовал и получил за содействие в беспрепятственном перемещении на территорию Украины из стран Евросоюза товаров разных групп без надлежащего таможенного оформления.
Предмет взятки изъят, действия работников ДФС в уголовном производстве квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

“Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, в результате которых будет установлено общую сумму неправомерной выгоды. Решается вопрос о задержании в порядке ст.208 УПК Украины одного из правонарушителей. Речь идет о сотруднике УВБ ГУ ГФС, которого непосредственно задержали при получении взятки. Проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных противоправных деяний. Отметим, что в ходе проведенных обысков у одного из этих работников УВБ ГУ ГФС изъят паспорт гражданина Венгрии ”, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области.

Напомним, 13 апреля задержанному на взятке налоговику в Запорожье избрана мера пресечения .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы