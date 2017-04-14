Співробітників ДФС на Закарпатті затримали на хабарі
Київ • УНН
УЖГРОД-КИЇВ. 14 квітня. УНН. На хабарі затримано співробітників управління власної безпеки ГУДФС в Закарпатській області. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.
Сьогодні, 14 квітня, працівниками слідчого управління прокуратури Закарпатської області спільно з відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Закарпатській області викрито при одержанні чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 300 дол США співробітників управління власної безпеки ГУ ДФС у Закарпатській області.
Вказану суму заступник начальника відділу УВБ ГУ ДФС вимагав та одержав за сприяння у безперешкодному переміщенні на територію України з країн Євросоюзу товарів різних груп без належного митного оформлення.
Предмет хабаря вилучено, дії працівників ДФС у кримінальному провадженні кваліфікуються за ч.3 ст.368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
“Наразі тривають першочергові слідчі дії, у результаті яких буде встановлено загальну суму неправомірної вигоди. Вирішується питання про затримання у порядку ст.208 КПК України одного з правопорушників. Йдеться про співробітника УВБ ГУ ДФС, якого безпосередньо затримали при отриманні хабаря. Перевіряється причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних протиправних діянь. Зазначимо, що під час проведених обшуків у одного з цих працівників УВБ ГУ ДФС вилучено паспорт громадянина Угорщини”, — йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області.
Нагадаємо, 13 квітня затриманому на хабарі податківцю на Запоріжжі обрано запобіжний захід.