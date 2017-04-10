Сотрудники “М.С.Л.” присоединились к благотворительному полумарафону в поддержку ветеранов АТО

“Цель забега — помочь ветеранам АТО, которые потеряли конечности в боевых действиях на востоке Украины. 50% стартового взноса будут перечислены на приобретение спортивных протезов для раненых с ампутацией. Вместе с тысячами киевлян и гостей столицы, представителей власти и культуры, к мероприятию присоединились и сотрудники оператора государственных лотерей "М.С.Л.“. Старт на дистанции 2 км стал символическим, ведь предлагалось сделать не просто первый шаг к большим дистанциям, но и поддержать ветеранов АТО. Ситуация, в которой находятся ветераны и волонтеры АТО, к сожалению, до сих пор требует общественного внимания и поддержки. На этот раз бежали, чтобы поблагодарить ветеранов за их подвиг и поддержать ветеранов с инвалидностью, а также помочь приобрести спортивный протез Алексею Аванесяну. Алексей Аванесян — человек поразительной силы духа. Человек, который потерял ногу в Иловайском котле, но не потерял силу духа. Ему хватило сил принять тяжелое ранение и упорно бороться, чтобы найти счастье в своей новой жизни. Его история вдохновила множество ветеранов АТО, которые получили ранения на фронте, и стала для них поддержкой в процессе реабилитации”, — говорится в сообщении “М.С.Л.”.

Напомним, в 2014 году оператор государственных лотерей “М.С.Л.” стал плательщиком военного сбора №1 в Украине.