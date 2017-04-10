Співробітники “М.С.Л.” долучилися до благодійного напівмарафону на підтримку ветеранів АТО

“Мета забігу — допомогти ветеранам АТО, які втратили кінцівки у бойових діях на сході України. 50% стартового внеску буде перераховано на придбання спортивних протезів для поранених з ампутацією. Разом із тисячами киян і гостей столиці, представників влади та культури, до заходу долучилися й співробітники оператора державних лотерей "М.С.Л.“. Старт на дистанції 2 км став символічним, адже пропонувалося зробити не просто перший крок до великих дистанцій, а й підтримати ветеранів АТО. Ситуація, у якій перебувають ветерани та волонтери АТО, на жаль, досі потребує громадської уваги та підтримки. Цього разу бігли, щоб подякувати ветеранам за їх подвиг та підтримати ветеранів з інвалідністю, а також допомогти придбати спортивний протез Олексію Аванесяну. Олексій Аванесян — людина вражаючої сили духу. Людина, яка втратила ногу в Іловайському котлі, але не втратив силу духу. Йому стало сил прийняти важке поранення і наполегливо боротися, щоб знайти щастя в своєму новому житті. Його історія надихнула безліч ветеранів АТО, які отримали поранення на фронті, і стала для них підтримкою в процесі реабілітації”, — йдеться у повідомленні “М.С.Л.”.

Нагадаємо, у 2014 році оператор державних лотерей “М.С.Л.” став платником військового збору №1 в Україні.