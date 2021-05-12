Сотрудники ГУ ГФС в Киеве проводят обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сотрудники ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в нанесении должностным лицом этой структуры ущерба государству в крупных размерах путем превышения должностных обязанностей. По итогам обысков изъята финансово-хозяйственная документация, которая может свидетельствовать о наличии уголовного преступления, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГФС в Киеве.
Детали
Следственными органами установлено, что указанное должностное лицо получило неправомерное вознаграждение за содействие коммерческой компании в выигрыше публичных торгов в 2019-2020 годах по обновлению дорожной инфраструктуры. Общая сумма выигранных тендеров за вышеупомянутый период составляет 1,9 млрд грн.
Одновременно с этим расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц данной коммерческой компании и связанных с ней частных структур по ч. 3 ст. 212 УК Украины - "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". В период 2019-2020 годов служебные лица искусственно завышали налоговые кредиты по НДС путем использования реквизитов предприятий с признаками рискованности и транзитности. По версии следствия, сумма уклонения от уплаты НДС составила 18,6 млн грн, что подтверждается заключением экономического исследования. Действиям должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка после завершения следственных действий.
"Модернизация инфраструктуры - один из приоритетов экономической политики государства. Поэтому Государственная фискальная служба продолжит жестко реагировать на любые попытки нажиться на дорожном строительстве в Украине и будет привлекать к ответственности тех, кто присваивает коррупционную ренту на этом", - заявил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.