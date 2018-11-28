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Сотрудники Google опубликовали письмо против запуска в Китае поисковой системы Dragonfly

Сотрудники Google опубликовали письмо против запуска в Китае поисковой системы Dragonfly

Киев  •  УНН

 • 8809 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Группа сотрудников американской корпорации Google опубликовала во вторник открытое письмо с призывом к своему руководству не запускать поисковую систему Dragonfly, предназначенную для Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Medium.

Ранее с аналогичным призывом выступила неправительственная правозащитная организация Amnesty International, заявившая, что Google должна “бороться за свободный интернет, где информация доступна каждому”.

“Мы выступаем против технологий, которые помогают власть имущим подавлять слабых, где бы это ни происходило”, — отмечается в послании. “Запуск Dragonfly в Китае создаст опасный прецедент <...> после которого Google будет труднее отказывать другим странам в подобных уступки”, — отмечается в письме, которое подписали более 100 сотрудников компании.

По версии авторов послания, Dragonfly будет способствовать процветанию в Китае “цензуры и дезинформации, распространяемой по указанию правительства”. “Принимая во внимание сообщения о подавлении голосов диссидентов китайским правительством, такой контроль, скорее всего, будет использоваться с целью заставить замолчать представителей маргинальных слоев общества и для продвижения информации, которая пропагандирует правительственные интересы”, — утверждается в письме.

Как ранее информировал УНН, в начале августа издание The Intercept сообщил, что Google с весны 2017 года работает над проектом поисковой интернет-системы со встроенной цензурой ряда сайтов Dragonfly. Он заключается в создании приложения на платформе Android, которое будет автоматически убирать из поиска информацию, заблокированную действующей в КНР системой фильтрации интернет-контента “Золотой щит”. Предварительная версия приложения, по данным издания, уже была показана китайским властям. Ожидается, что поисковик будет запущен в течение 6-9 месяцев после окончательного одобрения правительством КНР.

Следует отметить, что Китай имеет наибольшее количество интернет-пользователей, он также жесткое регулирование интернет-сферы среди 65 стран, которые проверяла американская организация Freedom House. Такие из самых популярных в мире сервисов, как то Google, Facebook и Twitter, заблокированы в Китае. Власти Китая обосновывает свою политику защитой. С 2003 года в Китае действует система “Золотой щит”, которая фильтрует доступ пользователей к различным сайтам и интернет-услуг. Блокировкой обычно подлежат страницы с материалами антигосударственной направленности. Кроме этого, ограничивается доступ к неподконтрольных правительству КНР социальных сетей, а также контента, связанного с азартными играми.

Сайты, расположенные в самом Китае, проходят регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий, что позволяет выявить автора незаконного содержания.

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