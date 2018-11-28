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Співробітники Google опублікували лист проти запуску в Китаї пошукової системи Dragonfly

Співробітники Google опублікували лист проти запуску в Китаї пошукової системи Dragonfly

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Група співробітників американської корпорації Google опублікувала у вівторок відкритий лист із закликом до свого керівництва не запускати пошукову систему Dragonfly, призначену для Китаю. Про це інформує УНН із посиланням на Medium.

Раніше з аналогічним закликом виступила неурядова правозахисна організація Amnesty International, яка заявила, що Google має “боротися за вільний інтернет, де інформація доступна кожному”.

“Ми виступаємо проти технологій, які допомагають можновладцям пригнічувати слабких, де б це не відбувалося”, — наголошується в посланні. “Запуск Dragonfly в Китаї створить небезпечний прецедент <...> після якого Google буде важче відмовляти іншим країнам у подібних поступки”, — наголошується в листі, який підписали понад 100 співробітників компанії.

За версією авторів послання, Dragonfly сприятиме процвітанню в Китаї “цензури та дезінформації, розповсюджуваної за вказівкою уряду”. “Беручи до уваги повідомлення про придушення голосів дисидентів китайським урядом, такий контроль, швидше за все, буде використовуватися з метою змусити замовкнути представників маргінальних верств суспільства і для просування інформації, яка пропагує урядові інтереси”, — стверджується в листі.

Як раніше інформував УНН, на початку серпня видання The Intercept повідомило, що Google з весни 2017 року працює над проектом пошукової інтернет-системи із вбудованою цензурою ряду сайтів Dragonfly. Він полягає в створенні програми на платформі Android, яка буде автоматично прибирати із пошуку інформацію, що заблокована діючою в КНР системою фільтрації інтернет-контенту “Золотий щит”. Попередня версія додатка, за даними видання, вже була показана китайській владі. Очікується, що пошуковик буде запущений протягом 6-9 місяців після остаточного схвалення урядом КНР.

Слід зазначити, що Китай має найбільшу кількість інтернет-користувачів, він має також найжорсткіше регулювання інтернет-сфери серед 65 країн, які перевіряла американська організація Freedom House. Такі з найпопулярніших у світі сервісів, як-то Google, Facebook і Twitter, є заблокованими у Китаї. Влада Китаю обґрунтовує свою політику захистом. З 2003 року в Китаї діє система “Золотий щит”, яка фільтрує доступ користувачів до різних сайтів і інтернет-послуг. Блокуванням зазвичай підлягають сторінки із матеріалами антидержавної спрямованості. Крім цього, обмежується доступ до непідконтрольних уряду КНР соціальних мереж, а також контенту, пов’язаного з азартними іграми.

Сайти, розташовані в самому Китаї, проходять реєстрацію в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій, що дозволяє виявити автора незаконного вмісту.

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