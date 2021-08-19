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Сотрудники ФСБ пытались завербовать украинского офицера: их интересовала информация о Запорожской АЭС

Сотрудники ФСБ пытались завербовать украинского офицера: их интересовала информация о Запорожской АЭС

Киев  •  УНН

 • 18721 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила двух сотрудников ФСБ, которые занимались подрывной деятельностью против Украины и пытались завербовать офицера украинской спецслужбы из города Запорожье. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.

Детали

По данным Службы безопасности, российская спецслужба хотела иметь информатора именно среди сотрудников СБУ в Запорожской области. Потому что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

Россияне, как указано, решили завербовать сотрудника СБУ из-за давления на его отца, которого ФСБ задержала в России, когда он посещал страну по личным делам.

Однако, несмотря на шантаж и угрозы со стороны ФСБ, а также обещания предоставить денежное вознаграждение, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.

"Установлено кадровых офицеров ФСБ РФ, непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это - Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев", - указали в СБУ.

Разоблачили злоумышленников Главное управление внутренней безопасности СБУ вместе с прокуратурой Запорожья.

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