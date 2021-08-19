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Співробітники ФСБ намагалися завербувати українського офіцера: їх цікавила інформація про Запорізьку АЕС

Київ • УНН

 • 18728 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила двох співробітників ФСБ, які займалися підривною діяльністю проти України й намагалися завербувати офіцера української спецслужби з міста Запоріжжя. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.

Деталі

За даними Служби безпеки, російська спецслужба хотіла мати інформатора саме серед працівників СБУ у Запорізькій області. Тому що, крім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

Росіяни, як вказано, вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, якого ФСБ затримала в Росії, коли він відвідував країну в особистих справах.

Проте, попри шантаж та погрози з боку ФСБ, а також обіцянки надати грошову винагороду, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора.

"Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ. Це - Олексій Демченко та Дмитро Картавцев", - вказали у СБУ.

Викрили зловмисників Головне управління внутрішньої безпеки СБУ разом із прокуратурою міста Запоріжжя.

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