Сотрудник СБУ подозревают в смертельном ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сотрудника одного из местных управлений Службы безопасности Украины подозревают в совершении смертельного ДТП недалеко от Луцка. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Сотрудник местного управления СБУ, 1994 года рождения, управляя автомобилем SKODA Felicia сбил местного жителя. Пострадавший в момент ДТП сидел на обочине дороги. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.
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В правоохранительных органах сообщили, что водитель добровольно сдал анализ крови на наличие алкоголя или наркотических веществ.
Под руководством военной прокуратуры начато досудебное расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, в ДТП на Прикарпатье погибла полицейская, 4-летний ребенок в реанимации.