Сотрудник СБУ подозревают в смертельном ДТП

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107186 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111219 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113922 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114793 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143313 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140197 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144974 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130364 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130385 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сотрудник СБУ подозревают в смертельном ДТП

Сотрудник СБУ подозревают в смертельном ДТП

Киев  •  УНН

 • 27849 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сотрудника одного из местных управлений Службы безопасности Украины подозревают в совершении смертельного ДТП недалеко от Луцка. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Сотрудник местного управления СБУ, 1994 года рождения, управляя автомобилем SKODA Felicia сбил местного жителя. Пострадавший в момент ДТП сидел на обочине дороги. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

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В правоохранительных органах сообщили, что водитель добровольно сдал анализ крови на наличие алкоголя или наркотических веществ.

Под руководством военной прокуратуры начато досудебное расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в ДТП на Прикарпатье погибла полицейская, 4-летний ребенок в реанимации.

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