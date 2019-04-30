Співробітника СБУ підозрюють у смертельній ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Співробітника одного з місцевих управлінь Служби безпеки України підозрюють у скоєнні смертельної ДТП неподалік Луцька. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Співробітник місцевого управління СБУ, 1994 року народження, керуючи автомобілем SKODA Felicia збив місцевого жителя. Потерпілий у момент ДТП сидів на узбіччі дороги. Від отриманих травм чоловік помер у машині швидкої.
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У правоохоронних органах повідомили, що водій добровільно здав аналіз крові на наявність алкоголю чи наркотичних речовин.
Під керівництвом військової прокуратури розпочато досудове розслідування. Встановлюються причини та обставини ДТП.
Нагадаємо, у ДТП на Прикарпатті загинула поліцейська, 4-річна дитина в реанімації.