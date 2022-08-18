"Сотрудничал с оккупационными властями": еще одному гауляйтеру из Харьковской области объявили подозрение

Цитата



«... сообщено о подозрении 49-летнему мужчине по факту добровольного занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, после вторжения россии в Украину подозреваемый пошел на сотрудничество с представителями оккупационной администрации страны-оккупанта. Мужчина, находясь в городе Балаклея Изюмского района, добровольно согласился на занятие должности так называемого «главы временной администрации г. Балаклея Харьковской области». Псевдочиновник выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконном органе власти.

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Харьковской области.

Дополнение

Депутату Черкасского городского совета, которого подозревают в глорифификации представителей страны-агрессора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (по ч. ч. 1 и 3 ст. 436-2 УК Украины).