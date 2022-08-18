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"Сотрудничал с оккупационными властями": еще одному гауляйтеру из Харьковской области объявили подозрение

Киев • УНН

 • 160041 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Правоохранители объявили подозрение коллаборанту из Харьковской области. Известно, что он занял должность так называемого «главы временной администрации» в Балаклее. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram, информирует УНН.

"Сотрудничал с оккупационными властями": еще одному гауляйтеру из Харьковской области объявили подозрение

Цитата

«... сообщено о подозрении 49-летнему мужчине по факту добровольного занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали 

По данным следствия, после вторжения россии в Украину подозреваемый пошел на сотрудничество с представителями оккупационной администрации страны-оккупанта. Мужчина, находясь в городе Балаклея Изюмского района, добровольно согласился на занятие должности так называемого «главы временной администрации г. Балаклея Харьковской области». Псевдочиновник выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконном органе власти.

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Харьковской области.

Дополнение 

Депутату Черкасского городского совета, которого подозревают в глорифификации представителей страны-агрессора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (по ч. ч. 1 и 3 ст. 436-2 УК Украины).

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